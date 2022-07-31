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Петиція про збільшення оплати військовослужбовцям шляхом скасування надбавок нардепам набрала 25 тисяч голосів

Петиція про збільшення заробітних плат військовим ЗСУ набрала необхідних 25 тисяч голосів. Автор петиції, Ігор Осипенко, пропонує взяти ці кошти від скасування надбавок до зарплат народних депутатів України.

Неділя, 31 липня 2022, 12:46
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Відповідна петиція №22/147182-еп розміщена на сайті президента України.

Петиція була розміщена 8 липня 2022 року. Зазвичай для набрання необхідного мінімуму голосів надається 3 місяці з дати публікації.

Автор петиції вимагає скасувати надбавки депутатам ВР. Зокрема, надбавку за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу; премій відповідно до особистого внеску нардепів до загальних результатів роботи; матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Замість цього автор пропонує підвищити заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ з 30 000 до 50000 гривень, а також підвищити “бойові” зі 100 000 до 150 000 гривень.

Тепер цю петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський. 

Теги: війна, зарплати військових, зарплати народних депутатів, петиція, російсько-українська війна, сайт президента

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