Петиція про збільшення оплати військовослужбовцям шляхом скасування надбавок нардепам набрала 25 тисяч голосів

Відповідна петиція №22/147182-еп розміщена на сайті президента України.
Петиція була розміщена 8 липня 2022 року. Зазвичай для набрання необхідного мінімуму голосів надається 3 місяці з дати публікації.
Автор петиції вимагає скасувати надбавки депутатам ВР. Зокрема, надбавку за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу; премій відповідно до особистого внеску нардепів до загальних результатів роботи; матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
Замість цього автор пропонує підвищити заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ з 30 000 до 50000 гривень, а також підвищити “бойові” зі 100 000 до 150 000 гривень.
Тепер цю петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, що на початку червня #Букви надіслали запити щодо розміру зарплати Сергія Лещенка на посаді заступника керівника наглядової ради “Укрзалізниці” та на посаді радника голови Офісу президента. Попри закінчення граничних строків для відповіді, жодної інформації на зазначені запити надано не було.
- Стало відомо, скільки заробили майже всі українські міністри (чинні та звільнені) у 2021 році.Окрім цього, відомо також хто із заступників українських урядовців торік заробив найбільше.
- Посадовий оклад новопризначеної на посаду заступниці міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анни Сергєєвої становить 68 643 гривні на місяць. Це у 2,5 раза більше за заробітну плату Президента України Володимира Зеленського, яка становить 28 тисяч гривень за січень 2022 року.