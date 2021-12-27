Петиція на сайті президента України проти змін у військовому обліку жінок, згідно з яким перелік професій розшириться, набрала необхідний мінімум для розгляду президентом України Володимиром Зеленським.

Ця петиція зареєстрована на сайті президента України.

Вона була зареєстрована 23 грудня – і наразі має 25 894 голоси підтримки. Для розгляду президентом України необхідно набрати 25 тисяч голосів.

У заголовку зміни до положень наказу Міністерства оборони України №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку назвали “знущанням над жінками”. Авторка петиції, Яна Рашевченко, закликає користуватися переліком лише тих спеціальностей, які визначено постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994.

Ось як авторка петиції коментує нововведення: “Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації”.

Менш ніж за 5 хвилин петиція набрала понад 70 голосів.