Нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів про можливе встановлення головної ялинки України у столиці. Однак не всі кияни підтримали ідею столичного очільника та створили петицію проти встановлення ялинки у Києві. Менш як за добу вона набрала необхідну кількість підписів.

Про це йдеться у пресслужбі Київської міської ради.

Петиція щодо невстановлення цьогоріч новорічної ялинки у Києві була створена на сайті Київради 8 листопада о 10:48.

Для розгляду петиції необхідно, щоб її підписало щонайменше 6000 осіб. Станом на ранок 9 листопада петиція зібрала 6187 підписів.

Авторка петиції Наталія Попович зауважила, що під час повномасштабної війни буде недоречним встановлювати головну ялинку країни, адже на її придбання, обслуговування, монтаж та демонтаж потрібні кошти, які було б доцільніше передати на потреби ЗСУ або ж ВПО.

“Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець – це День Перемоги. В кінці хочу процитувати пана Поворознюка (“Давайте ….виграєм війну, давайте закінчимо це б…, а потом уже будемо розбираться” і запропонувати перенести всі святкування, які потребують немалих коштів перенести на потім…”, – зауважила авторка.