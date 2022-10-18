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Петиція щодо заборони росіянам здійснювати творчу діяльність в Україні набрала необхідну кількість голосів

Петиція, котрою закликали заборонити росіянам здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Її підписали понад 25 тисяч людей.

Вівторок, 18 жовтня 2022, 13:34
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Про це повідомили на сайті президента.

Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Авторка документу, продюсерка Ольга Клименко зареєструвала петицію 15 серпня.

“Враховуючи злочини Росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно- та театральних секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографа”, – писала авторка.

Вона закликала заборонити росіянам будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом в Україні. Також вона вимагала заборонити трансляцію російського контенту на українських телеканалах або того, яке створено за участі громадян країни-агресора.

Авторка пропонувала обмежити поширення та реалізацію продуктів російської культури на території України. Це стосується літературних творів, вистав, художніх робіт тощо.

Для збереження незалежності українського кіно від російського впливу вона пропонувала розробити законодавчі зміни. Для цього також потрібно створити механізми та процедури.

Теги: кінематограф, петиція, російсько-українська війна, театр, телерадіомовлення

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