Петиція на сайті президента України щодо позбавлення звання "Герой України" нардепа Юрія Бойка набрала понад 25 тисяч необхідних підписів. Тепер її повинен розглянути глава держави.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідна петиція була створена Гайдаєм Андрієм Сергійовичем ще 12 вересня 2022 року. Станом на 19 листопада 2022 року вона набрала 25 815 голосів з 25 000 необхідних.

Автор петиції вимагає позбавити звання “Герой України” народного обранця Юрія Бойка.

За його словами, в умовах повномасштабної війни з російським агресором, лідер забороненої політсили “ОПЗЖ” та колишній член “Партії регіонів” не повинен мати таке звання, адже це нівелює значимість нагороди.

“Фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну”, – мовиться у тексті петиції.

Тому, резюмував автор, діючий президент України Володимир Зеленський повинен негайно розглянути це питання та позбавити Бойка звання “Герой України”, яке йому свого часу присвоїв другий президент Леонід Кучма.