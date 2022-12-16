Відповідну петицію опубліковано на сайті офіційного представництва президента України.
На думку ініціаторки звернення, цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: “Прошу Верховну раду ухвалити закон, який відповідатиме цінностям демократичної держави, за яку ми всі боремося та воюємо на смерть”, – наголосила авторка.
Станом на 22:30 16 грудня петиція зібрала 25 791 підпис за один день.
Прокоментувавши цей факт правозахисниця Ольга Решетилова зауважила, що все, тому що у кожного у сім‘ї або серед близьких друзів є солдат, лейтенант, капітан Збройних сил або інших збройних формувань.
“Тому цей закон торкається кожного з нас. А набрання ним законної сили чи ні покаже, як далеко ціннісно, організаційно, нормативно ми відійшли від нашого ворога”, — додала Решетилова.
Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, зокрема законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за воєнні злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону — надмірні й шкідливі.
Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.
- Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про містобудівну реформу набрала понад 30 тисяч підписів із 25 тисяч потрібних. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
- Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Українці створили петицію з проханням до президента накласти “вето” на законопроєкт.
- 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт “Про медіа”, який підтримали 299 народних депутатів.
- Продовжуємо розповідати про неочевидні аспекти життя військових, з якими в той чи інший спосіб довелось зіткнутись мільйонам українців через повномасштабне вторгнення РФ. Цього разу в фокусі уваги – роль командира та його відносини з підлеглими – не з точки зору Статутів Збройних Сил України та настанов з військової справи, а з позиції людини, яка вже тривалий час змушена адаптувати цю теорію до практики та реального життя. Сподіваємось, цей матеріал допоможе знайти порозуміння та краще адаптуватись до умов, в які війна закинула тисячі українців.