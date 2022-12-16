Петиція з вимогою накласти вето на закон №8271, який посилює покарання для військовослужбовців ЗСУ набрала необхідну кількість підписів — понад 25 тисяч. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Відповідну петицію опубліковано на сайті офіційного представництва президента України.

На думку ініціаторки звернення, цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: “Прошу Верховну раду ухвалити закон, який відповідатиме цінностям демократичної держави, за яку ми всі боремося та воюємо на смерть”, – наголосила авторка.

Станом на 22:30 16 грудня петиція зібрала 25 791 підпис за один день.

Прокоментувавши цей факт правозахисниця Ольга Решетилова зауважила, що все, тому що у кожного у сім‘ї або серед близьких друзів є солдат, лейтенант, капітан Збройних сил або інших збройних формувань.

“Тому цей закон торкається кожного з нас. А набрання ним законної сили чи ні покаже, як далеко ціннісно, організаційно, нормативно ми відійшли від нашого ворога”, — додала Решетилова.

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, зокрема законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за воєнні злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону — надмірні й шкідливі.

Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.