Електронну петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова вже підписали понад 25 тисяч осіб. Відтак, її має розглянути глава держави Володимир Зеленський.

Петиція розміщена на офіційному сайті президента України.

Її автором є голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін.

Петицію було опубліковано 26 березня, і на момент написання новини її підписали понад 25,3 тис. осіб.

При цьому до завершення збору підписів завершилося ще 8 днів.

“Нагадуємо президенту України, що Олег Татаров отримав підозру від НАБУ за допомогу в розкраданні 81 млн грн на побудові житла нацгвардійцям. Щоб уникнути відповідальності, Олег Татаров організував низку незаконних рішень, використовуючи для цього свою посаду заступника голови Офісу президента Зеленського. Наприклад, не лише добився незаконного рішення Печерського суду, а й організував його виконання підлеглими генпрокурорки Ірини Венедіктової. Відсутність з боку президента реакції на такі огидні дії Татарова дозволяють припустити, що Володимир Зеленський схвалює його дії. Негайне звільнення Олега Татарова з посади голови Офісу президента покладе край цим припущенням. Так само, як і припущенню про те, що президент України Володимир Зеленський розділяє цінності Олега Татарова“, – наголошується в тексті петиції.

У ній також зазначено, що під час Революції Гідності Татаров “стверджував, ніби міліція “не використовує зброю”, а мітингувальники загинули через поранення в потилиці, а значить стріляли в них не міліціонери, а “люди, які були поруч”.

“Саме за цю брехню Олег Татаров отримав звання “Заслужений юрист України” від Віктора Януковича за особистим поданням міністра МВС Віталія Захарченка. Відсутність адекватної реакції Володимира Зеленського на описане вище, дозволяє припустити, що він підтримує як дії, так і цінності заступника голови свого Офісу”, – сказано в петиції.

Цікаво, що серед її підписантів є користувач з іменем “Biden Joe” (до слова, так звуть президента США Джо Байдена).

Наразі невідомо, чи громадянин із таким прізвищем та ім’ям дійсно існує в Україні.

Однак автор петиції Шабунін припускає, що це може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів. Таким чином, можливо, хтось міг втручатися у процес підписання петиції, щоб поставити під питання його законність.

Спочатку Шабунін припустив, що “Офіс президента фальсифікує петицію про негайне звільнення Татарова”. Він зазначив, що “підписати петицію на сайті президента можна виключно після авторизації електронним підписом або через Bank-ID”.

Однак згодом Шабунін додав, що “у кращому випадку фальсифікація відбулася в Офісі президента”.

“У гіршому – державна система авторизації (ID.gov.ua) сприймає тестові електронні ключі за справжні. І це ставить під питання всю систему державної кібербезпеки”, – написав він.

Шабунін припускає, що “хтось на основі підроблених документів отримав справжній електронний підпис (чи bank-id) на ім’я Joe Biden”, або ж “хтось підписав петицію тестовим (не справжнім) електронним ключем Joe Biden, а ключова державна система авторизації (сервера ID.gov.ua) це пропустила”.

За словами Шабуніна, ЦПК вже відправив “заяву про злочин у відповідні органи”.

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир у 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.