Українці вимагають скасувати рішення про реорганізацію "Довженко-Центру". Петицію щодо цього вже підписали майже 2 тисячі осіб.

Відповідний текст вимоги опублікований на сайті Кабінету Міністрів України.

Вчора, 17 серпня, Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно “Довженко-Центру” мають бути передані “Науковому центру кінематографії України”, основним видом діяльності якої є “вища освіта”. Зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, куди передадуть авторські права на українську анімацію.

Звістка про це обурила українців, які почали вимагати скасування наказу, поширюючи заклики в ЗМІ та соціальних мережах.

Що не так із реорганізацією?

Таке рішення означатиме ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Науковий центр кінематографії України з 2011 року не здійснював жодної діяльності, не має штату та відповідних компетенцій. У повідомленні йдеться, що ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало своє рішення.

Також у наказі не згадано кіноархівну та музейну колекції “Довженко-Центру”, які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

Про петицію

Вона створена 17 серпня 2022 року. Автор: Мамона Єлизавета Ростиславівна. До кінця збору підписів залишилось 89 днів.

Для того, аби вимогу розглянув Кабмін необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі петиція набрала лише 1 818 підписів.

Підписати її можна — тут.