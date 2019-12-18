Компанії автовиробників Groupe PSA (Peugeot S.A) і Fiat Chrysler Automobiles N.V оголосили про злиття.

Про це повідомляється в прес-релізі.

Очікується, що на об’єднання компаній піде 12-15 місяців. Після цього компанія стане четвертим у світі виробником автомобілів за обсягом після Volkswagen, альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi та Toyota Motor. До цього компанії займали 9 і 10 місця у світі за обсягом виробництва.

Вартість об’єднаної компанії попередньо оцінюється в 50 мільярдів євро. Яку назву отримає нова компанія, поки не уточнюється.

Згідно з угодою, компанія базуватиметься в Нідерландах, де розташована штаб-квартира Fiat Chrysler. Детройтський офіс буде збережений для роботи в Північній Америці.

Головою ради компанії буде глава FCA Джон Елканн, а генеральним директором — Карлос Таварес з PSA.