Про це повідомляється в прес-релізі.
Очікується, що на об’єднання компаній піде 12-15 місяців. Після цього компанія стане четвертим у світі виробником автомобілів за обсягом після Volkswagen, альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi та Toyota Motor. До цього компанії займали 9 і 10 місця у світі за обсягом виробництва.
Вартість об’єднаної компанії попередньо оцінюється в 50 мільярдів євро. Яку назву отримає нова компанія, поки не уточнюється.
Згідно з угодою, компанія базуватиметься в Нідерландах, де розташована штаб-квартира Fiat Chrysler. Детройтський офіс буде збережений для роботи в Північній Америці.
Головою ради компанії буде глава FCA Джон Елканн, а генеральним директором — Карлос Таварес з PSA.
- У травні концерн Fiat Chrysler оголосив про відкликання понад 5,3 млн автомобілів в Північній Америці в зв’язку з виявленою проблемою з системою круїз-контролю.