Про це музикант повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

У понеділок, 13 січня, Положинський опублікував відеоролик, в якому повідомив, що в цей день він був викликаний на допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

“Друзі, виходжу з вулиці Академіка Богомольця, тільки що провів тут бесіду зі слідчим у справі, пов’язаній з убивством Павлап Шеремета, де обвинуваченим є мій друг і колега Андрій Антоненко”, — розповів співак.

Положинський додав, що був викликаний на допит в якості свідка. Під час допиту разом з музикантом, за його словами, був присутній один з адвокатів Андрія Антоненко.

Усім, хто хвилювався. Gepostet von Олександр Положинський am Montag, 13. Januar 2020

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.