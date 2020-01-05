Шведського музиканта Dr. Alban ("Доктор Албан"), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.

Про це сам співак повідомив у своєму Instagram.

“Зустрів президента України Зеленського. Мені був заборонений в’їзд до України через моє попереднє шоу на півострові Крим. Із втручанням президента я зміг потрапити в Україну”, – написав Dr. Alban.

Він також оприлюднив спільні із Зеленським фото і відео.

Варто відзначити, що співак виступив у новорічному шоу “Вечірній квартал”. Він став спеціальним гостем шоу.

Dr. Alban виконав свій хіт “It’s My Life” і взяв участь в одному з номерів “квартальщиків”.

Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.

Співати він почав у 1990 році після знайомства з DJ Denniz PoP. Разом із ним Албан записав першу композицію “Hello Africa”, що в підсумку принесла йому успіх. Ще одна відома пісня Dr. Alban – “It’s My Life”.