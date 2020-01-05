Про це сам співак повідомив у своєму Instagram.
“Зустрів президента України Зеленського. Мені був заборонений в’їзд до України через моє попереднє шоу на півострові Крим. Із втручанням президента я зміг потрапити в Україну”, – написав Dr. Alban.
Він також оприлюднив спільні із Зеленським фото і відео.
Варто відзначити, що співак виступив у новорічному шоу “Вечірній квартал”. Він став спеціальним гостем шоу.
Dr. Alban виконав свій хіт “It’s My Life” і взяв участь в одному з номерів “квартальщиків”.
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine 🇺🇦 . Very good outing in Kiev with the president in the crowd.
Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.
Співати він почав у 1990 році після знайомства з DJ Denniz PoP. Разом із ним Албан записав першу композицію “Hello Africa”, що в підсумку принесла йому успіх. Ще одна відома пісня Dr. Alban – “It’s My Life”.
- Раніше в Україні були заплановані концерти російської блатної групи “Воровайки”, яка відома своїми антиукраїнськими піснями. Цей факт викликав обурення в соціальних мережах.
- Згодом Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.