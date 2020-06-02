Канадський співак ефіопського походження The Weeknd на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда пожертвував $400 тисяч доларів на боротьбу з расизмом.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

Музикант Ейбел Макконен Тесфає, відомий під псевдонімом The Weeknd, поділився скриншотами, на яких видно, що він пожертвував $200 тисяч міжнародному руху проти насильства по відношенню до чорношкірого населення Black Lives Matter.

Також Тесфає показав скріншот листа подяки з Know Your Rights Camp (просвітницька організація, яка займається підвищенням рівня обізнаності молоді про свої права). У листі наголошується, що Тесфає зробив пожертву на суму в $200 тисяч.

В описі посади музикант закликав своїх підписників також підтримати організації, що борються з расизмом, зробивши пожертвування на будь-яку суму.

“Продовжуйте підтримувати наших братів і сестер, які ризикують всім, щоб підштовхнути нас до реальних змін в житті наших темношкірих. Заохочуйте всіх з набитими кишенями жертвувати та жертвувати багато, а якщо у вас є мало, дайте те, що ви можете, навіть якщо це — зовсім невелика кількість”, — наголосив музикант.

Раніше повідомлялося, що на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанія Facebook вирішила пожертвувати $10 млн на боротьбу з расизмом.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.