Про це музикант повідомив у своєму Instagram.
Музикант Ейбел Макконен Тесфає, відомий під псевдонімом The Weeknd, поділився скриншотами, на яких видно, що він пожертвував $200 тисяч міжнародному руху проти насильства по відношенню до чорношкірого населення Black Lives Matter.
Також Тесфає показав скріншот листа подяки з Know Your Rights Camp (просвітницька організація, яка займається підвищенням рівня обізнаності молоді про свої права). У листі наголошується, що Тесфає зробив пожертву на суму в $200 тисяч.
В описі посади музикант закликав своїх підписників також підтримати організації, що борються з расизмом, зробивши пожертвування на будь-яку суму.
“Продовжуйте підтримувати наших братів і сестер, які ризикують всім, щоб підштовхнути нас до реальних змін в житті наших темношкірих. Заохочуйте всіх з набитими кишенями жертвувати та жертвувати багато, а якщо у вас є мало, дайте те, що ви можете, навіть якщо це — зовсім невелика кількість”, — наголосив музикант.
View this post on Instagram
keep supporting our brothers and sisters out there risking everything to push for actual change for our black lives. Urging everyone with big pockets to give and give big and if you have less please give what you can even if it's a small amount. #blacklivesmatter (links in story)
Раніше повідомлялося, що на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанія Facebook вирішила пожертвувати $10 млн на боротьбу з расизмом.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.