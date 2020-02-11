Відома співачка Адель, яка схудла на 45 кілограм, з'явилася на вечірці з нагоди вручення кінопремії "Оскар" в обтягуючій леопардовій сукні.

Про це повідомляє ресурс Elle.

Повідомляється, що співачка з’явилася на “Оскарі” несподівано.

За словами присутніх, Адель “виглядала вражаюче з тоненькою талією і красивою фігурою в леопардовій сукні”.

Також стверджується, що у співачки був веселий настрій і вона танцювала босоніж на танцполі.

В той же час польська телеведуча Кінга Русин опублікувала в своєму Instagram фотографію з Адель.

Що відомо про дієту Адель

Раніше #Букви розповідали про те, як британська співачка скинула вагу.

Спочатку сама Адель повідомляла, що після розлучення схудла на 20 кг, але за словами фанатів, які спілкувалися зі співачкою, вона схудла на 45 кг.

Причиною схуднення було емоційно важке розлучення, сувора дієта і новий спосіб життя.

Адель скоротила кількість цукру і знизила калорійність на 20%. Ще один секрет схуднення Адель – спеціальна сіртфуд-дієта. Раціон складають продукти, багаті ресвератролом – сильним антиоксидантом і поліфенолами. В меню співачки – зелений чай, гречка, волоські горіхи, овочі і зелень (на кшталт селери, листової капусти, червоної цибулі, петрушки і руколи), а також темний шоколад, полуниця, фініки, оливкова олія, цитрусові та яблука.

За останні кілька років сіртфуд-дієта стала найпопулярнішою серед знаменитостей. Її автори – Ейдан Гоггинс і Глен Маттеї, які випустили свою книгу-бестселер Sirtfood diet в 2016 році. За їх словами, дієта є антійеджінговою експрес-програмою, яка підвищує продуктивність організму і служить “стимулятором і допінгом” для багатьох спортсменів. За їх словами, ресвератрол ще відомий як білок, що належить до класу клітинних ферментів сіртуїнів – “генів довголіття і стрункості”. Активізуючи ці гени, можна буквально керувати своєю молодістю: протистояти стресу, уповільнювати процеси старіння, прискорювати метаболізм, спалювати жири і відновлювати клітини організму.