Про це повідомляє видання Engadget.

Особливість алгоритму полягає в тому, що він генерує музичний твір залежно від погоди.

Штучний інтелект за допомогою встановленої на даху камери спостерігає за тим, що відбувається на вулиці. Він, зокрема, реагує на атмосферний тиск, рух хмар, поведінку птахів і появу літаків та інше.

Отримана композиція під назвою “Kórsafan” (“Хорові архіви”) безперервно грає в холі готелю Sister City в Нью-Йорку (США).

При створенні нової музики Бйорк використовувала свої архівні записи (зокрема, хорові аранжування). На їх основі програма від Microsoft і створила унікальну композицію.

ДОВІДКА. Бйорк Гудмундсдоттір – ісландська співачка, актриса, музикант, композитор і автор пісень, лауреат численних премій.

Світову популярність отримала як вокалістка альтернативного рок-гурту “The Sugarcubes”, чий сингл “Birthday” у 1987 році став хітом у Великобританії і США, а також полюбився музичним критикам. Сольну кар’єру Бйорк розпочала в 1993 році: її альбом “Debut” мав в основі електронну танцювальну музику, хаус, джаз і тріп-хоп. За загальним визнанням, це один із перших альбомів, що запровадив альтернативну електронну музику в мейнстрім.

Бйорк розробила свій власний еклектичний музичний стиль, який включає в себе аспекти електроніки, класики, авангардної музики, альтернативної танцювальної музики, року та джазу.