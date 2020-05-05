Думками з приводу свого материнства Буше поділилася з американським виданням Rolling Stones.

“Така трагедія з цим погоджуватися (вагітніти – ред.), навіть якщо це в підсумку чудова річ. Для дівчини – це приносить в жертву своє тіло і свободу. Це досить божевільна жертва, і тільки половина населення повинна це робити. Це було дуже зворушливо для мене, коли я вирішила, що збираюся пройти через це”, – сказала вона.

Вона розповіла, що все життя уникала подібних ситуації, але через любов до свого хлопця вона зважилася на вагітність.

“Я провела все своє життя, уникаючи цієї ситуації. Я ніколи не здавалася ні перед чим, як це було в цей раз”, – зазначила вона.

Буше додала, що хвилюється, що їх з Іланом дитина виросте безрозсудною, якою вона була сама в юнацтві.

“Я боюся мати дитини, тому що я так хвилююся, що моя дитина буде такою ж божевільною, як і я. Я ніколи не замислювалася, що можу померти. Я могла їхати по шосе з вимкненим світлом на машині та й все таке. Я говорила собі, що це круто, сміялася з цього “.

Співачка розповіла, що Маск вперше написав їй після того, як побачив її пост у Твіттері про персонажа — штучний інтелект Василіска Роко, який вбивав усіх, хто опирався його створення.

Буше додала, що не розуміла, в якому ступені відносини з Маском визначать її імідж, особливо в очах широкої публіки, яка була не знайома з її музику. Буше також розповіла, що часто отримувала від фанатів повідомлення про те, що вона повинна негайно розлучитися з Маском.

“Час дуже нестабільне, люди знаходять для всього чорно-білі, прості для розуміння рішення. Суспільство перебуває в цій великій боротьбі за зміни. І коли ви на війні, ви повинні бути або з хорошою стороною або з поганою стороною. Зрозуміло, що це не найкращий час для нюансів “, – розповіла співачка.