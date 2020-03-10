Про це дизайнерка розповіла в Facebook.
Селена з’явилася в такому вбранні на телеканалі NBC.
- Нагадаємо, восени дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна — Світлана Бевза стала єдиним українським дизайнером, що представив колекцію на тижні моди у Нью-Йорку (New York Fashion Week).
- Напередодні в рамках українського тижня моди відбувся одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі. #Букви розповідали, про що говорили на модному саміті.