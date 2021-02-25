Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Зауважено, що в рамках дослідження компанія планує отримати оцінку безпеки та ефективності введення третьої дози вакцини для укріплення імунітету проти поширених і потенційних нових штамів коронавірусу.
Учасниками дослідження стануть 144 добровольці. Їх поділять на дві вікові групи — від 18 до 55 років та від 65 до 85 років. Добровольцям введуть три дози вакцини. Фахівці перевірятимуть стан пацієнтів через тиждень після введення третьої дози, а потім щомісяця протягом двох років.
“Хоча ми не бачили жодних доказів того, що циркулівні штами призводять до втрати захисту, забезпеченого нашою вакциною, ми вживаємо кілька кроків, щоб бути готовими у випадку, якщо штам стане стійким. Це підсилювальне дослідження має вирішальне значення для розуміння безпеки третьої дози та імунітету проти циркулівних штамів”, – сказав Альберт Бурла, голова та виконавчий директор Pfizer.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.
- У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно надала дозвіл вакцині проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.