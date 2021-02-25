Компанії Pfizer та BioNTech проводять дослідження для виявлення ефективності введення третьої дози своєї вакцини проти коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зауважено, що в рамках дослідження компанія планує отримати оцінку безпеки та ефективності введення третьої дози вакцини для укріплення імунітету проти поширених і потенційних нових штамів коронавірусу.

Учасниками дослідження стануть 144 добровольці. Їх поділять на дві вікові групи — від 18 до 55 років та від 65 до 85 років. Добровольцям введуть три дози вакцини. Фахівці перевірятимуть стан пацієнтів через тиждень після введення третьої дози, а потім щомісяця протягом двох років.

“Хоча ми не бачили жодних доказів того, що циркулівні штами призводять до втрати захисту, забезпеченого нашою вакциною, ми вживаємо кілька кроків, щоб бути готовими у випадку, якщо штам стане стійким. Це підсилювальне дослідження має вирішальне значення для розуміння безпеки третьої дози та імунітету проти циркулівних штамів”, – сказав Альберт Бурла, голова та виконавчий директор Pfizer.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.