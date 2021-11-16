Про це повідомляє ВВС.

Дозвіл передбачений спеціальною угодою з некомерційним фондом “Патентний пул лікарських засобів” за підтримки ООН. Він надасть можливість зробити лікування коронавірусу пігулками доступним для 53% населення світу.

У заяві Pfizer щодо цього йдеться, що договір дасть змогу на місцях робити пігулки, аби “полегшити доступ до них населення світу”.

Також у Pfizer пояснили, що не отримуватимуть ліцензійні платежі за продаж пігулок в країнах з низьким рівнем доходу, а також – в розвинених країнах, допоки коронавірус залишатиметься проблемою у сфері надзвичайних ситуацій, пов’язаних з охороною здоров’я.

Пігулки Pfizer, які продаватимуться під торговою маркою Paxlovid, знижують ризик ушпиталення або смерті на 89% при введенні протягом трьох днів від початку симптомів. Paxlovid призначені для пацієнтів, які є у групах високого ризику. Наприклад, віком старше 60 років або з захворюваннями, що робить їх сприйнятливішими до тяжких наслідків після COVID-19. Терапія містить три пігулки, які треба приймати двічі на день.

Лікування може стати доступним у найближчі кілька місяців, хоча спершу запаси, ймовірно, будуть обмежені.

Незабаром Pfizer планує передати FDA попередні результати випробувань нового препарату. Наразі його рекомендують приймати разом з “Ритонавіром”. Ймовірно, заявку подадуть до Дня подяки, 25 листопада.

Новий препарат – комбінований. Це три пігулки, які слід приймати двічі на день.