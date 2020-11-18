Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.

Про це повідомляє CNN.

Компанія нарахувала 170 випадків зараження коронавірусом серед волонтерів, які взяли участь в дослідженні. У звіті йдеться про те, що 162 випадки захворювання були у людей, які отримували плацебо або ін’єкції фізіологічного розчину, а вісім випадків були в учасників, які отримали справжню вакцину.

За словами представників Pfizer, це дає ефективність 95%.

“Ефективність була однаковою для всіх вікових, расових і етнічних категорій. Ефективність у дорослих старше 65 років склала понад 94%”, – йдеться у спільній заяві компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech.

“У ході дослідження було зареєстровано 10 важких випадків COVID-19, дев’ять з яких відбулися в групі плацебо, а один – в групі, вакцинованої BNT162b2 [експериментальна назва вакцини]”, – повідомили в компанії.

Незалежна група стежила за результатами і побічними ефектами.

“На сьогоднішній день Комітет з моніторингу даних дослідження не повідомив про будь-які серйозні проблеми безпеки, пов’язаних з вакциною. Єдиним небажаним явищем 3-го ступеня, викликаним побічним ефектом, що перевищує або є рівним 2% після першої або другої дози, була втома з 3,7%”, – заявили компанії.

Також повідомляється, що у літніх людей побічних ефектів було менше.

У найближчі дні Pfizer і BioNTech планують звернутися в Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) за дозволом на використання своєї вакцини в надзвичайних ситуаціях. Пізніше дані, отримані під час випробувань, передадуть і регуляторам фармацевтичного ринку в інших країнах.