Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини проти коронавірусу COVID-19. Це препарати Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Novavax і Sanofi.

Про це поінформував сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він запевнив, що Україна “буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин”.

Шмигаль нагадав, що одним із джерел отримання вакцин є глобальна ініціатива COVAX, “в рамках якої очікуються поставки вакцин в розмірі від 8 до 16 млн доз протягом цього року”.

“Україна вже подала всі необхідні документи для отримання вакцин першої хвилі. До 1 лютого очікуємо рішення COVAX про включення в розподіл в рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer“, – зазначив голова Кабміну.

Шмигаль також поінформував, яку ще вакцину може отримати Україна в рамках механізму COVAX.

“Найбільш імовірними кандидатами є ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про постачання і виробництво. Це вакцини від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax і Sanofi“, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна буде використовувати тільки ті препарати, ефективність яких становить не менше 70%.