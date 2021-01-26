Про це поінформував сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
Він запевнив, що Україна “буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин”.
Шмигаль нагадав, що одним із джерел отримання вакцин є глобальна ініціатива COVAX, “в рамках якої очікуються поставки вакцин в розмірі від 8 до 16 млн доз протягом цього року”.
“Україна вже подала всі необхідні документи для отримання вакцин першої хвилі. До 1 лютого очікуємо рішення COVAX про включення в розподіл в рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer“, – зазначив голова Кабміну.
Шмигаль також поінформував, яку ще вакцину може отримати Україна в рамках механізму COVAX.
“Найбільш імовірними кандидатами є ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про постачання і виробництво. Це вакцини від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax і Sanofi“, – наголосив Шмигаль.
Він додав, що Україна буде використовувати тільки ті препарати, ефективність яких становить не менше 70%.
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- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.