Pfizer надасть 40 млн доз вакцин країнам з низьким рівнем доходу

Компанії Pfizer та BioNTech запланували постачання 40 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу через глобальний механізм COVAX, спрямований на справедливий доступ до COVID-вакцин усіх країн, зважаючи на рівень достатку.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус попереджав на початку цього тижня, що світ “на межі катастрофічного морального провалу” через нерівний розподіл вакцин проти коронавірусу.

Pfizer надаватиме вакцину через програму COVAX за “некомерційною ціною”. Фінансові умови угоди не оприлюднені.

Доставлення перших доз очікується у першому кварталі 2021 року.

Механізмом COVAX займається ВООЗ, Глобальний альянс з питань вакцин та імунізації та Коаліція за інновації щодо готовності до епідемій. 92 країни з низьким та середнім рівнем доходу мають право отримати доступ до вакцин проти COVID-19 за допомогою COVAX Advance Market Convention (AMC).

“Термінове та справедливе введення вакцин – це не просто моральний імператив, це також стратегічний та економічний імператив. Ця угода з Pfizer та BioNTech дасть змогу COVAX рятувати життя, стабілізувати системи охорони здоров’я та сприяти світовому економічному відновленню”, – заявив Гебреісус.