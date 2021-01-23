Covid-19 Україна

оновлено 24.01.2021 о 01:01

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Pfizer надасть 40 млн доз вакцин країнам з низьким рівнем доходу

Компанії Pfizer та BioNTech запланували постачання 40 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу через глобальний механізм COVAX, спрямований на справедливий доступ до COVID-вакцин усіх країн, зважаючи на рівень достатку.

Субота, 23 січня 2021, 13:33

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус попереджав на початку цього тижня, що світ “на межі катастрофічного морального провалу” через нерівний розподіл вакцин проти коронавірусу.

Pfizer надаватиме вакцину через програму COVAX за “некомерційною ціною”. Фінансові умови угоди не оприлюднені.

Доставлення перших доз очікується у першому кварталі 2021 року.

Механізмом COVAX займається ВООЗ, Глобальний альянс з питань вакцин та імунізації та Коаліція за інновації щодо готовності до епідемій. 92 країни з низьким та середнім рівнем доходу мають право отримати доступ до вакцин проти COVID-19 за допомогою COVAX Advance Market Convention (AMC).

“Термінове та справедливе введення  вакцин – це не просто моральний імператив, це також стратегічний та економічний імператив. Ця угода з Pfizer та BioNTech дасть змогу  COVAX рятувати життя, стабілізувати системи охорони здоров’я та сприяти світовому економічному відновленню”, – заявив Гебреісус.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
  • Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: COVID-19, Pfizer, вакцина, ВООЗ, Гебреісус

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