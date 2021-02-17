Pfizer не зміг вчасно доставити до ЄС 10 млн доз COVID-вакцини

Європейський союз недоотримав 10 млн доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer у рамках домовленостей на період з грудня до середини лютого.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, станом на середину лютого ЄС отримав 23 млн доз вакцини Pfizer. Однак компанія зобов’язалася доставити на 10 млн доз більше.

Труднощі між Pfizer та Євросоюзом розпочалися ще у грудні, коли країни оголосили про початок вакцинації. Тоді Pfizer замість обіцяних 12,5 млн доз вакцини зміг доставити лише 2 млн доз.

У січні ЄС та Pfizer домовилися, що компанія постачатиме 3,5 млн доз вакцини щотижня. Таким чином, до середини лютого країни Євросоюзу мали б отримати 21 млн доз.

Дефіцит становить близько 30% загального обсягу постачань, очікуваних з грудня до середини лютого.

Зазначається, що розробник зобов’язався доставити 10 млн доз вакцини до ЄС у березні. Євросоюз та Pfizer уклали два контракти на постачання COVID-вакцини. Компанія має забезпечити країни ЄС 600 млн доз вакцини.

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.