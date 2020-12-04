Американська фармацевтична компанія Pfizer не має даних про те, чи можуть вакциновані люди бути носіями коронавірусу.

Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, інформує NBC.

“Я думаю, що це те, що потрібно вивчити. Зараз ми не впевнені в цьому”, – сказав він.

При цьому керівник компанії заявив, що вакцина Pfizer може бути доставлена у будь-яку точку США за 24 години після замовлення. За його словами, спеціалісти вже налагодили ефективну логістику, яка включає спеціальні ізольовані бокси для транспортування. Наразі потрібно дочекатися тільки дозволу на екстрене використання від Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США.