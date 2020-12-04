Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, інформує NBC.
“Я думаю, що це те, що потрібно вивчити. Зараз ми не впевнені в цьому”, – сказав він.
При цьому керівник компанії заявив, що вакцина Pfizer може бути доставлена у будь-яку точку США за 24 години після замовлення. За його словами, спеціалісти вже налагодили ефективну логістику, яка включає спеціальні ізольовані бокси для транспортування. Наразі потрібно дочекатися тільки дозволу на екстрене використання від Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США.
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
- Біотехнологічна компанія Moderna оголосила остаточні результати випробування ефективності своєї вакцини-кандидата на 30 000 осіб: тільки 11 осіб після отримання вакцини захворіли на COVID-19. У 185 осіб з групи плацебо розвинулися симптоми коронавірусу.
- Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.