Pfizer пообіцяла розпочати постачання їхньої COVID-вакцини в Україну найближчим часом, а США оголосили, що допоможуть з її розповсюдженням.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося, Україна має отримати м-РНК вакцину від Pfizer з 95-відсотковою ефективністю в рамках глобальної ініціативи COVAX. Перший транш має відбутися в лютому, передати мають 117 тисяч доз. Цю вакцину буде розподілено між медпрацівниками.

Днями у Pfizer підтвердили, що готують документи для реєстрації своєї вакцини в Україні. В понеділок, 8 лютого, Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою щодо питань, пов’язаних з укладенням контракту на постачання.

“Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше”, — проінформували у пресслужбі президента.

Ця вакцина, як відомо, вимагає зберігання за наднизьких температур (від -60 до -80 градусів Цельсія). Державний сектор охорони здоров’я не має технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у понеділок заявила, що Сполучені Штати готові допомогти з отриманням та розповсюдженням цієї вакцини

“Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer, що буде доставлена в Україну в рамках COVAX”, – сказала Крістіна Квін.

Згідно з повідомленням посольства США, допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить Україні укласти контракти з логістичною фірмою для отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.

“Це не найбільший внесок на сьогодні, але він здійснений у переломний момент. […] Ми раді, що нам вдалось швидко мобілізувати ресурси з цих поточних програм для задоволення цієї конкретної та нагальної потреби”, — зазначила Квін.

Нагадаємо, раніше Україна отримала підтвердження на постачі 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози. Про те, що це за вакцина, та як вона працює, в матеріалі.