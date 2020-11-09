Американська фармакологічна компанія Pfizer оголосила проміжні результати тестування своєї вакцини від коронавірусу. Вони свідчать про ефективність вакцини.

Чим відрізняється ця вакцина і як реагувати на опубліковані результати, розповів український генетик, популяризатор науки, провідний науково-популярного телешоу Олександр Коляда.

Експерт нагадав, що 11 вакцин дійшли до третьої, фінальної стадії клінічних досліджень. З них 4 (Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna) американських і кілька з Китаю і РФ.

Чим відрізняється вакцина Pfizer?

Вакцина Pfizer розроблялася американською фармкомпанією спільно з німецькою компанією BioNTech.

Їхня вакцина, яка має назву BNT162b2, тестується на 43 тисячах волонтерів, зокрема, дітях до 12 років (Pfizer – перша фірма, що отримала дозвіл на тестування вакцини проти коронавірусу на дітях). Ця вакцина вводиться двічі, вдруге – за4 тижні після першого, внутрішньом’язово.

За словами Коляди, BNT162b2 може стати першою РНК-вакциною, яка широко застосовується.

“Це буде перша РНК-вакцина, що застосовується. Тобто в ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде знайомиться наш імунітет після введення. У ній міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавірусу. За задумом, ця РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, на який розвинеться імунітет. Це дуже передова технологія, про яку вже 20 років говорять, але ніяк не могли втілити в життя через сильно зарегульовану медицину”, – пояснив Коляда.

У цієї РНК-вакцини є як свої переваги, так і свої недоліки. За словами фахівця, така вакцина проста у виготовленні, однак її непросто транспортувати.

“Є й мінуси. Цей тип вакцин має транспортуватися і зберігається при температурі -80 градусів, або ще нижче. Для цього треба використовувати спеціальні морозилки, сухий лід або рідкий азот в спеціальній тарі. Компанія вже заявляє, що розробила спеціальні контейнери для транспортування. Але питання зберігання на місцях буде всюди актуальне, оскільки таких умов повсюдно немає”, – розповів генетик.

Чи можна заявляти, що вакцина від коронавірусу вже є?

Коляда наголошує, що на сьогодні Pfizer опублікувала тільки проміжні результати досліджень, які дають підставу для використання вакцини в певних випадках.

“Аналіз був готовий, мабуть, давно, але інфопривід в тому, що 8 листопада американський зовнішній незалежний комітет з моніторингу даних (DMC) провів свій аналіз і підтвердив дані, які після цього стали оголошувати. DMC не повідомляв про будь-які серйозні проблеми з безпекою і рекомендує продовжити дослідження за планом”, – пояснив експерт.

За словами Коляди, найближчим часом вакцину будуть пропонувати тільки для екстреного використання. Про широке застосування поки не йдеться.

“Для широкого застосування, і з урахуванням дітей і літніх людей, її представлять після закінченню додаткових досліджень. Коли – не кажуть”, – додав Коляда.

Чому вакцину вважають потенційно ефективною?

Коляда пояснив, що проміжний аналіз був зроблений в той момент, коли 94 випробовуваних в групах тих, хто отримував вакцину і плацебо, захворіли на коронавірус. Випробування триватимуть до 164 хворих.

“Щоб оцінити ефективність вакцини, треба було порахувати скільки з вакцинованих людей заразилися за 7 днів після введення другої дози, і порівняти з кількістю тих, що заразилися в групі тих, хто приймав плацебо. Проміжні результати показали ефективність вакцини більше 90%. Це багато. Ми були б задоволені і 50%. До кінця третьої фази, правда, ця цифра може змінитися в одну зі сторін. Третя фаза почалася тільки 27 липня, і зараз вже 38 955 отримали другу дозу вакцини. Так що даним можна довіряти”, – вважає Коляда.

Які питання залишилися без відповіді?

Зараз невідомо, як довго згадана вакцина буде захищати людину, яка отримала її.

“Ми знаємо, що у більшості імунітет тримається не менше 3 місяців. […] Але скільки буде захищати вакцина? Експерти кажуть що пів року – вже буде добре”, – зазначив Коляда