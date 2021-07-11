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Pfizer оголосить про необхідність введення третьої дози вакцини, – WP

Фармацевтична компанія Pfizer невдовзі оголосить про необхідність введення третьої дози вакцини проти коронавірусу для більш стійкого імунітету.

Неділя, 11 липня 2021, 13:28

Про це повідомляє Washington Post.

Мова йде про бустерну дозу вакцини, яку буде  необхідно вводити через шість місяців після першої. Джерела повідомляють, що завдяки третьому щепленню титри антитіл збільшаться в 5-10 разів.

“Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносності, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін’єкцій”, – йдеться в матеріалі.

За даними видання, найближчим часом керівники Pfizer проведуть брифінг з американськими чиновниками охорони здоров’я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

Учасником брифінгу, зокрема, стане директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

  • Раніше міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається в основному у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19.
  • В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США додали попередження до інформаційних бюлетенів для пацієнтів, які вже отримали чи збираються отримати щеплення проти коронавірусу компаній Pfizer та Moderna. Вони можуть спричинити проблеми з серцем.
  • Комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) дійшов висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати досить рідко після вакцинації проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.
Теги: Pfizer, вакцина проти коронавірусу, третя доза

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