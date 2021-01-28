Pfizer передасть COVAX 50 млн доз своєї вакцини: частину отримає й Україна

Про це йдеться в статті #Букв “Як українців вакцинуватимуть проти COVID-19”.

Як відомо, цю вакцину слід зберігати за температури близько мінус 80 градусів. В українській системі охорони здоров’я немає технічної можливості зберігати і транспортувати цю вакцину, тому з цим допоможе приватна фармацевтична структура. Вона зберігатиме препарат за належної температури, доставлятиме його в регіональні склади – там він може кілька днів перебувати при плюс 2-8 градусах.

“Доставка буде розрахована таким чином, щоб мобільні бригади за п’ять днів використали цю вакцину і провакцинували пріоритетні групи. Зокрема, це працівники медичних закладів, які надають допомогу при COVID-19, як лікарі, так і інші працівники, залучені до процесу”, – пояснив головний санлікар Віктор Ляшко.

Після цього очікується поставка вакцин іншої технології з температурою зберігання 2-8 градусів – як від COVAX, так і за бюджетні гроші.

За словами головного санітарного лікаря, є попередня домовленість про 16 млн доз вакцини від COVAX, точна інформація з’явиться 29 січня після засідання правління фонду. Йдеться про препарати Pfizer (еквівалент вакцинації від 0,25 % до 3 % населення) та AstraZeneca, яка наступного тижня має отримати дозвіл ВООЗ для екстреного використання.

Крім того, у майбутньому COVAX може отримати вакцини Novavax (поки що ніде не зареєстрована), Johnson & Johnson та ще кілька препаратів.