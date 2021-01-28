Covid-19 Україна

оновлено 28.01.2021 о 13:02

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Pfizer передасть COVAX 50 млн доз своєї вакцини: частину отримає й Україна

Компанія Pfizer підтвердила, що передасть COVAX 50 млн доз своєї мРНК-вакцини, отже, частину отримає й Україна.

Четвер, 28 січня 2021, 13:17

Про це йдеться в статті #Букв “Як українців вакцинуватимуть проти COVID-19”.

Як відомо, цю вакцину слід зберігати за температури близько мінус 80 градусів. В українській системі охорони здоров’я немає технічної можливості зберігати і транспортувати цю вакцину, тому з цим допоможе приватна фармацевтична структура. Вона зберігатиме препарат за належної температури, доставлятиме його в регіональні склади – там він може кілька днів перебувати при плюс 2-8 градусах.

“Доставка буде розрахована таким чином, щоб мобільні бригади за п’ять днів використали цю вакцину і провакцинували пріоритетні групи. Зокрема, це працівники медичних закладів, які надають допомогу при COVID-19, як лікарі, так і інші працівники, залучені до процесу”, – пояснив головний санлікар Віктор Ляшко.

Після цього очікується поставка вакцин іншої технології з температурою зберігання 2-8 градусів – як від COVAX, так і за бюджетні гроші.

За словами головного санітарного лікаря, є попередня домовленість про 16 млн доз вакцини від COVAX, точна інформація з’явиться 29 січня після засідання правління фонду. Йдеться про препарати Pfizer (еквівалент вакцинації від 0,25 % до 3 % населення) та AstraZeneca, яка наступного тижня має отримати дозвіл ВООЗ для екстреного використання.

Крім того, у майбутньому COVAX може отримати вакцини Novavax (поки що ніде не зареєстрована), Johnson & Johnson та ще кілька препаратів.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
  • Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: COVAX, Pfizer, вакцина проти коронавірусу

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