Про це пише американське видання The Washington Post.
У компанії тестують гібридні комбінації вакцини для боротьби з різними варіантами коронавірусу та випробовують вплив збільшеного дозування.
За словами генерального директора Pfizer Альберт Бурла компанія посідає провідні позиції у світовому виробництві вакцин з 3 мільярдами доз у 2021 році та планує виготовити до 4 мільярдів вже у 2022 році.
Гендиректор зазначив, що у разі потреби компанія швидко переорієнтується на виготовлення специфічної вакцини проти “Omicron”.
“З точки зору виробництва, зараз ми маємо настільки великі потужності, що не буде проблемою негайно перейти”, – зауважив Альберт Бурла.
Своєю чергою, прессекретар Pfizer Стівен Денехі зазначив у електронному листі, що “до кінця березня/початку квітня буде доступно 50-100 мільйонів доз вакцини проти “Omicron”.
Нагадаємо, швидке розроблення та зміни у виробництві стали можливими завдяки новій технології вакцини мРНК, запровадженій Moderna та Pfizer спільно із німецьким партнером BioNTech. У компанії заявили, що від генетичного секвенування нової загрози вірусу до виробництва нової вакцини з ліпідних наночастинок, потрібно близько 90 днів, що є надшвидким періодом для розроблення вакцини.
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Довідка. Варіант “Omicron” виявили у листопаді 2021 року на півдні Африки. Вважається, що він викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його “попередники”. Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.
- Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров’я наголосили, що поширення “Omicron” було обумовлено комбінацією чинників. До них віднесли як особливості цього штаму вірусу, так і те, що люди у світі послабили пильність та збільшили соціальні контакти.
- В Україні розпочався запис на бустерну вакцинацію проти COVID-19.
- У ВООЗ стверджують, що штам “Omicron” стає домінуючим у Західній Європі та на Балканах. Його легко можуть підхопити люди, двічі вакциновані проти коронавірусу.
- Очікується, що на теренах України варіант COVID-19 Omicron почне поширюватися наприкінці січня. Нова хвиля захворюваності на нещодавно виявлений штам коронавірусу може початися в лютому.