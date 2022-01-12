Про це пише американське видання The Washington Post.

 

У компанії тестують гібридні комбінації вакцини для боротьби з різними варіантами коронавірусу та випробовують вплив збільшеного дозування.

За словами генерального директора Pfizer Альберт Бурла компанія посідає провідні позиції у світовому виробництві вакцин з 3 мільярдами доз у 2021 році та планує виготовити до 4 мільярдів вже у 2022 році.

Гендиректор зазначив, що у разі потреби компанія швидко переорієнтується на виготовлення специфічної вакцини проти “Omicron”.

“З точки зору виробництва, зараз ми маємо настільки великі потужності, що не буде проблемою негайно перейти”, – зауважив Альберт Бурла.

Своєю чергою, прессекретар Pfizer Стівен Денехі зазначив у електронному листі, що “до кінця березня/початку квітня буде доступно 50-100 мільйонів доз вакцини проти “Omicron”.

Нагадаємо, швидке розроблення та зміни у виробництві стали можливими завдяки новій технології вакцини мРНК, запровадженій Moderna та Pfizer спільно із німецьким партнером BioNTech. У компанії заявили, що від генетичного секвенування нової загрози вірусу до виробництва нової вакцини з ліпідних наночастинок, потрібно близько 90 днів, що є надшвидким періодом для розроблення вакцини.

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Довідка. Варіант “Omicron” виявили у листопаді 2021 року на півдні Африки. Вважається, що він викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його “попередники”. Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.