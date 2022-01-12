В американській фармацевтичній компанії Pfizer заявили про плани виготовити від 50 до 100 мільйонів доз нової специфічної вакцини проти варіанту Omicron на тлі зростального занепокоєння щодо недостатнього рівня захисту.

Про це пише американське видання The Washington Post.

У компанії тестують гібридні комбінації вакцини для боротьби з різними варіантами коронавірусу та випробовують вплив збільшеного дозування.

За словами генерального директора Pfizer Альберт Бурла компанія посідає провідні позиції у світовому виробництві вакцин з 3 мільярдами доз у 2021 році та планує виготовити до 4 мільярдів вже у 2022 році.

Гендиректор зазначив, що у разі потреби компанія швидко переорієнтується на виготовлення специфічної вакцини проти “Omicron”.

“З точки зору виробництва, зараз ми маємо настільки великі потужності, що не буде проблемою негайно перейти”, – зауважив Альберт Бурла.

Своєю чергою, прессекретар Pfizer Стівен Денехі зазначив у електронному листі, що “до кінця березня/початку квітня буде доступно 50-100 мільйонів доз вакцини проти “Omicron”.

Нагадаємо, швидке розроблення та зміни у виробництві стали можливими завдяки новій технології вакцини мРНК, запровадженій Moderna та Pfizer спільно із німецьким партнером BioNTech. У компанії заявили, що від генетичного секвенування нової загрози вірусу до виробництва нової вакцини з ліпідних наночастинок, потрібно близько 90 днів, що є надшвидким періодом для розроблення вакцини.

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Довідка. Варіант “Omicron” виявили у листопаді 2021 року на півдні Африки. Вважається, що він викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його “попередники”. Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.