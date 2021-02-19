Pfizer і BioNTech почали міжнародне дослідження за участю 4000 добровольців, щоб оцінити безпеку та ефективність своєї вакцини проти COVID-19 у здорових вагітних жінок.

Про це повідомляє Reuters.

Доктор Вільям Грубер, старший віце-президент Pfizer з клінічних досліджень і розробок вакцин, зазначив, що дані показують, що вагітні жінки схильні до вищого ризику розвитку важкої форми COVID-19.

У них також вище частота ускладнень вагітності, таких як передчасні пологи, в порівнянні з вагітними жінками, які не інфіковані коронавірусом.

У зв’язку з цим Національні інститути охорони здоров’я США закликали до більш широкого залучення вагітних і годуючих жінок в дослідження вакцини проти COVID-19.

Фахівці з біоетики, вакцин та материнського здоров’я роками стверджували, що вагітних жінок слід включати в ранні випробування пандемічних вакцин. Проте, вагітні жінки були виключені з великих випробувань в США, які використовувалися для отримання дозволу на екстрене використання вакцин проти COVID-19.

Виробники ліків заявляли, що їм спочатку потрібно переконатися, що вакцини безпечні й ефективні в цілому.

У новому дослідженні візьмуть участь вагітні жінки у віці 18 років і старше в США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Чилі, Мозамбіку, Південній Африці, Великобританії і Іспанії.

Вони отримають дві дози вакцини з інтервалом в 21 день на 24-34 тижнях вагітності. Перше щеплення учасниці випробувань вже отримали.

Очікується, що дослідження також дозволить оцінити, чи передають вакциновані вагітні захисні антитіла своїм дітям.