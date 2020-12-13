Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представника Pfizer.
Вантажівки доставлять до медустанов 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.
Передбачається, що вакцинація соціальних і медичних працівників може стартувати в США з понеділка, 14 грудня, якщо не буде потрібно додаткового навчання персоналу.
Раніше повідомлялося, що вакцина проти COVID-19 від Pfizer надійде в центри поширення в 636 населених пунктів США 14 грудня.
Нагадаємо, Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) проголосував за рекомендацію вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech для людей у віці від 16 років і старше.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.