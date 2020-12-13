Із заводу американської фармацевтичної корпорації Pfizer в Каламазу (штат Мічиган) виїхали вантажівки з першою партією вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, які доставлять її в 145 департаментів охорони здоров'я і лікарень на території США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представника Pfizer.

Вантажівки доставлять до медустанов 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Передбачається, що вакцинація соціальних і медичних працівників може стартувати в США з понеділка, 14 грудня, якщо не буде потрібно додаткового навчання персоналу.

Раніше повідомлялося, що вакцина проти COVID-19 від Pfizer надійде в центри поширення в 636 населених пунктів США 14 грудня.

Нагадаємо, Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) проголосував за рекомендацію вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech для людей у віці від 16 років і старше.