Фармацевтична компанія Pfizer подала заявку до американського Управління з санітарного нагляду за продовольством та медикаментами (FDA) на схвалення екстреного використання препарату для лікування коронавірусу Paxlovid, який на 89% знижує вірогідність ушпиталення та смерті внаслідок зараження.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про використання препарату “Паксловід” (Paxlovid). Компанія передала регулятору дані стосовно результатів перших клінічних випробувань експериментального препарату.

Коли саме та яке рішення ухвалить американський регулятор – невідомо. Компанії Merck & Co Inc та Ridgeback Biotherapeutics, які розробляють схожі препарати, подали аналогічну заявку на використання “Молнупіравіра” ще 11 жовтня.

Якщо регулятор розгляне заявку 30 листопада – препарат можуть передати медикам вже до кінця цього року.

До цього компанія Pfizer дозволила 95 розвиненим країнам світу виготовляти та продавати експериментальні пігулки проти коронавірусу. Дозвіл передбачений спеціальною угодою з некомерційним фондом “Патентний пул лікарських засобів” за підтримки ООН. Він надасть можливість зробити лікування коронавірусу пігулками доступним для 53% населення світу.

Пігулки Pfizer, які продаватимуться під торговою маркою Paxlovid, знижують ризик ушпиталення або смерті на 89% при введенні протягом трьох днів від початку симптомів. Paxlovid призначені для пацієнтів, які є у групах високого ризику. Наприклад, віком старше 60 років або з захворюваннями, що робить їх сприйнятливішими до тяжких наслідків після COVID-19. Терапія містить три пігулки, які треба приймати двічі на день.

Лікування може стати доступним у найближчі кілька місяців, хоча спершу запаси, ймовірно, будуть обмежені.

Незабаром Pfizer планує передати FDA попередні результати випробувань нового препарату. Наразі його рекомендують приймати разом з “Ритонавіром”. Ймовірно, заявку подадуть до Дня подяки, 25 листопада.

Новий препарат – комбінований. Це три пігулки, які слід приймати двічі на день.