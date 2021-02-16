Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
“До “Єдиного вікна” МОЗ України подана заява про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty™️, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов’язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України”, — повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Вакцина була передана до Державного експертного Центру МОЗ України для здійснення експертної оцінки.
Крім Pfizer заяви про реєстрацію подали компанії Oxford/AstraZeneca та Sinovac.
Як повідомлялося, Україна має отримати м-РНК вакцину від Pfizer з 95-відсотковою ефективністю в рамках глобальної ініціативи COVAX. Перший транш має відбутися в лютому, передати мають 117 тисяч доз. Цю вакцину буде розподілено між медпрацівниками.
Днями у Pfizer підтвердили, що готують документи для реєстрації своєї вакцини в Україні. В понеділок, 8 лютого, Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою щодо питань, пов’язаних з укладенням контракту на постачання.
Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання і розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
- Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже цього тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.