Компанія Pfizer подала заяву на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу для екстреного застосування в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“До “Єдиного вікна” МОЗ України подана заява про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty™️, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов’язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України”, — повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Вакцина була передана до Державного експертного Центру МОЗ України для здійснення експертної оцінки.

Крім Pfizer заяви про реєстрацію подали компанії Oxford/AstraZeneca та Sinovac.

Як повідомлялося, Україна має отримати м-РНК вакцину від Pfizer з 95-відсотковою ефективністю в рамках глобальної ініціативи COVAX. Перший транш має відбутися в лютому, передати мають 117 тисяч доз. Цю вакцину буде розподілено між медпрацівниками.

Днями у Pfizer підтвердили, що готують документи для реєстрації своєї вакцини в Україні. В понеділок, 8 лютого, Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою щодо питань, пов’язаних з укладенням контракту на постачання.

Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання і розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer.