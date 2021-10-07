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Pfizer просить у регулятора США дозвіл на використання COVID-вакцини для дітей 5-11 років

Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:43

Про це повідомили у пресслужбі Pfizer.

“Ми та BioNTech Group офіційно подали запит до FDA для отримання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини проти COVID-19 для дітей від 5 до менш як 12 років”, — йдеться в повідомленні.

Якщо відповідний дозвіл буде видано, це буде перша вакцина проти COVID-19 для дітей молодшого віку.

Наразі вакцина Pfizer/BioNTech схвалена у США для людей у ​​віці від 16 років і старше й має дозвіл на екстрене використання для підлітків (12-15 років).

Як зазначає американський телеканал CNN, Pfizer почала надавати свої дані про вакцину для дітей молодшого віку в FDA в кінці минулого місяця, але досі офіційно не запитувала дозволу.

Представники FDA заявили, що на ухвалення рішення їм потрібно кілька тижнів.

Ще минулого тижня FDA призначило зустріч свого консультативного комітету з вакцин для обговорення можливості щеплення дітей 5-11 років. Воно відбудеться 26 жовтня.

Теги: Pfizer, Pfizer/BioNTech, вакцинація, Діти

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