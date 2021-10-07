Pfizer просить у регулятора США дозвіл на використання COVID-вакцини для дітей 5-11 років

Про це повідомили у пресслужбі Pfizer.
“Ми та BioNTech Group офіційно подали запит до FDA для отримання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини проти COVID-19 для дітей від 5 до менш як 12 років”, — йдеться в повідомленні.
Якщо відповідний дозвіл буде видано, це буде перша вакцина проти COVID-19 для дітей молодшого віку.
Наразі вакцина Pfizer/BioNTech схвалена у США для людей у віці від 16 років і старше й має дозвіл на екстрене використання для підлітків (12-15 років).
Як зазначає американський телеканал CNN, Pfizer почала надавати свої дані про вакцину для дітей молодшого віку в FDA в кінці минулого місяця, але досі офіційно не запитувала дозволу.
Представники FDA заявили, що на ухвалення рішення їм потрібно кілька тижнів.
Ще минулого тижня FDA призначило зустріч свого консультативного комітету з вакцин для обговорення можливості щеплення дітей 5-11 років. Воно відбудеться 26 жовтня.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.