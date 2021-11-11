Про це повідомила американська телерадіомережа CBS.
Відповідний запит компанія подала в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
У компанії повідомили, що дані великого клінічного випробування за участю понад 10 000 повністю вакцинованих людей свідчать, що бустерна доза була більш ніж на 95% ефективна проти COVID-19 в порівнянні з людьми, які були повністю вакциновані, але не отримали бустерну дозу.
Там також зазначили, що протягом періоду дослідження “було 5 випадків COVID-19 у групі ревакцинації та 109 випадків у групі без ревакцинації”.
Крім того, у компанії зауважили, що ефективність бустерної дози була однаковою для різних вікових груп, расових та етнічних груп. Наразі бустерні вакцини в США дозволені людям від 65 років і старше.
- Нагадаємо, раніше компанії Pfizer і BioNTech подали заявку в МОЗ Японії на отримання дозволу на використання вакцини проти COVID-19 для дітей від п’яти років. Наразі в країні вакцинація від коронавірусу дозволена з 12 років.