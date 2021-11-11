Компанія Pfizer просить дозволити введення бустерних доз вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком від 18 років.

Про це повідомила американська телерадіомережа CBS.

Відповідний запит компанія подала в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

У компанії повідомили, що дані великого клінічного випробування за участю понад 10 000 повністю вакцинованих людей свідчать, що бустерна доза була більш ніж на 95% ефективна проти COVID-19 в порівнянні з людьми, які були повністю вакциновані, але не отримали бустерну дозу.

Там також зазначили, що протягом періоду дослідження “було 5 випадків COVID-19 у групі ревакцинації та 109 випадків у групі без ревакцинації”.

Крім того, у компанії зауважили, що ефективність бустерної дози була однаковою для різних вікових груп, расових та етнічних груп. Наразі бустерні вакцини в США дозволені людям від 65 років і старше.