Генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, що компанія розробляє пероральний препарат для лікування COVID-19 при перших ознаках захворювання. Таблетки можуть надійти в продаж вже до кінця року.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на генерального директора.

Компанія, яка розробила першу дозволену вакцину від COVID-19 у США спільно з німецьким виробником ліків BioNTech, у березні 2021 року почала проводити перші клінічні випробування нової противірусної терапії цього захворювання. Препарат відноситься до класу ліків, які називаються інгібіторами протеази, і діє шляхом пригнічення ферменту, який необхідний вірусу для реплікації в клітинах людини.

Інгібітори протеази використовуються для лікування інших вірусних патогенів, таких як ВІЛ та гепатит С.

Якщо клінічні випробування пройдуть успішно і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалить, до кінця року препарат може бути поширений по всій території Штатів, сказав Бурла кореспонденту CNBC.

Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що пероральний прийом препарату може змінити “правила гри”, адже люди, які тільки захворіли, можуть самостійно приймати його поза лікарнями. Експерти сподіваються, що ці ліки будуть запобігати прогресуванню хвороби та госпіталізаціям.

Крім перорального препарату, Pfizer ще тестує вакцину на дітях у віці від 6 місяців до 11 років. За словами представників органів охорони здоров’я та експертів з інфекційних захворювань, вакцинація дітей має вирішальне значення для припинення пандемії коронавірусу.