Pfizer відреагувала на смерть українця після вакцинації

Фармацевтична компанія Pfizer прокоментувала смерть чоловіка з Вінниччини після вакцинації проти коронавірусу її препаратом.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зокрема, Pfizer заявила, що вкрай серйозно сприймає усі летальні випадки після вакцинації її препаратом.

“Ми зазначаємо, що у цьому випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений”, — йдеться у заяві.

Крім того, Pfizer наголосила, що проблеми зі здоров’ям трапляються і серед невакцинованих людей й нагадала, що наразі вже понад 400 мільйонів людей у всьому світі щеплені її вакциною.

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Щеплення проти COVID-19 чоловіку було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована.

О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрату свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи, але о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.