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Pfizer відреагувала на смерть українця після вакцинації

Фармацевтична компанія Pfizer прокоментувала смерть чоловіка з Вінниччини після вакцинації проти коронавірусу її препаратом.

Понеділок, 5 липня 2021, 17:55

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зокрема, Pfizer заявила, що вкрай серйозно сприймає усі летальні випадки після вакцинації її препаратом. 

“Ми зазначаємо, що у цьому випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений”, — йдеться у заяві.

Крім того, Pfizer наголосила, що проблеми зі здоров’ям трапляються і серед невакцинованих людей й нагадала, що наразі вже понад 400 мільйонів людей у всьому світі щеплені її вакциною. 

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Щеплення проти COVID-19 чоловіку було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована.

О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрату свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи, але о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

Теги: Pfizer, вакцинація, смерть

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