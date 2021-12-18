Випробування вакцини Pfizer від коронавірусу у дітей віком від 2 до 5 років показують, що вона не забезпечує очікуваного імунітету. Компанія додає третю дозу у схему.

Про це сказав виробник вакцини Pfizer/BioNtech, повідомляє міжнародна інформаційна агенція CNN.

Компанія вирішила додати третю дозу для всіх дітей та немовлят віком від 6 місяців до 5 років після того, як її незалежні зовнішні консультанти вивчили дані на даний момент.

Він показав, що дві дитячі дози вакцини Pfizer/BioNtech не виробляли очікуваного імунітету у дітей віком від 2 до 5 років, хоча вони робили це для дітей віком до 2 років. Тому компанія заявила, що виправить випробування, додавши третю дозу.

“Дослідження тепер буде включати оцінку третьої дози в 3 мікрограми, принаймні через два місяці після другої дози з дводозової серії, щоб забезпечити високий рівень захисту в цій молодій віковій групі”, – йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що Pfizer зменшила дозування для дітей. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мкг вакцини. Pfizer та BioNTech знизили дозу до 10 мікрограмів для дітей від 5 до 11 років і навіть ще нижче – до 3 мікрограмів на дозу для найменших.

Ранні тести показали, що ця невелика доза викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів. Але проміжні дані, які незалежна рада з моніторингу даних та безпеки може бачити, не повідомляючи подробиць компанії чи дослідників, показують, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком від 2 до 5 років.

“Не було виявлено жодних проблем з безпекою, і доза в 3 мікрограми продемонструвала сприятливий профіль безпеки для дітей від 6 місяців до 5 років. Рішення оцінити третю дозу в 3 мікрограми для дітей від 6 місяців до 5 років відображає прагнення компаній ретельно вибирати правильну дозу, щоб максимізувати профіль ризику та користі”, – сказали у Pfizer.

Повідомляється, що якщо тридозове дослідження виявиться успішним, Pfizer та BioNTech розраховують надати дані регулюючим органам для підтримки дозволу на використання у надзвичайних ситуаціях (EUA) для дітей віком від 6 місяців до 5 років у першій половині 2022 року.