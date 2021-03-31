Результати клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 від компанії Pfizer/BioNTech показали, що її ефективність становить 100%. Ба більше на неї добре реагують підлітки у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Pfizer/BioNTech планує якнайшвидше подати оновлені дані до Управління з контролю за продуктами та ліками США для розширеного дозволу на екстрене використання своєї дводозової вакцини.

У третій фазі дослідження взяли участь 2260 добровольців віком від 12 до 15 років. Зафіксовано потужну імунну реакцію та вироблення антитіл через місяць після другої дози, що перевищує показники, продемонстровані у людей у ​​віці від 16 до 25 років у попередніх випробуваннях. Наразі вакцина дозволена в США для екстреного використання людям від 16 років.

Дослідники спостерігали 18 випадків захворювання на коронавірус серед 1129 учасників, які отримували плацебо, і жодного з 1131 добровольця, які отримали вакцину. Дані ще не рецензовані.

У компанії додали, що побічні ефекти у молодших підлітків були подібними до тих, що спостерігались у віці від 16 до 25 років. Серед поширених побічних ефектів: біль у місці ін’єкції, втома та лихоманка. Учасників будуть контролювати щодо захисту та безпеки протягом двох років після отримання другої дози.

“Ми поділяємо терміновість розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення, і нас заохочують дані клінічних випробувань підлітків у віці від 12 до 15 років. Ми плануємо подати ці дані до FDA як запропоновану поправку до нашого дозволу найближчими тижнями та до інших регуляторних органів по всьому світу, з надією розпочати вакцинацію цієї вікової групи до початку наступного навчального року”, – сказав генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.