Компанія Pfizer заявила, що її таблетки для лікування COVID-19 є високоефективними та запобігають важкому перебігу захворювання.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Таблетки Pfizer, які продаватимуться під торговою маркою Paxlovid, знижують ризик госпіталізації або смерті на 89% при введенні протягом трьох днів від початку симптомів.



Paxlovid призначені для пацієнтів, які є у групах високого ризику. Наприклад, у віці старше 60 років або з захворюваннями, що робить їх більш сприйнятливими до тяжких наслідків після COVID-19. Терапія складається з трьох таблеток, які треба приймати двічі на день.

У Pfizer повідомили, що незалежна рада експертів, які контролюють клінічні випробування компанії, рекомендувала достроково припинити дослідження, оскільки користь препарату для пацієнтів виявилася “настільки переконливою”.



Компанія заявила, що планує якнайшвидше надати дані Управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA), щоб отримати дозвіл на використання таблеток у Сполучених Штатах.

“Результати дійсно перевершують наші найсміливіші мрії”, — сказала керівниця Pfizer Анналіса Андерсон, яка очолювала розробку препарату.

Вона висловила надію, що Paxlovid “може мати великий вплив на те, щоб допомогти всім нашим життям повернутися до нормального життя і побачити кінець пандемії”.

Лікування може стати доступним у найближчі кілька місяців, хоча спочатку запаси, ймовірно, будуть обмежені.