Фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулюючих органів на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“З липня кількість випадків захворювання COVID-19 у дітей в США виросло приблизно на 240 відсотків, що підкреслює необхідність вакцинації для громадської охорони здоров’я. Ці результати випробувань забезпечують міцну основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх в FDA і інші регулюючі органи”, – заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Вакцина Pfizer/BioNTech вже отримала схвалення регулюючих органів США для людей у віці від 12 років і старше.

Виконуюча обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок сказала, коли агентство отримає заявку, воно визначить, чи є вакцина безпечною та ефективною для дітей молодшої вікової групи, включаючи перевірку виробничих процесів на предмет більш низьких концентрацій щеплень та інші дослідження безпеки.

Нагадаємо, наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.