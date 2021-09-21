Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“З липня кількість випадків захворювання COVID-19 у дітей в США виросло приблизно на 240 відсотків, що підкреслює необхідність вакцинації для громадської охорони здоров’я. Ці результати випробувань забезпечують міцну основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх в FDA і інші регулюючі органи”, – заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.
Вакцина Pfizer/BioNTech вже отримала схвалення регулюючих органів США для людей у віці від 12 років і старше.
Виконуюча обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок сказала, коли агентство отримає заявку, воно визначить, чи є вакцина безпечною та ефективною для дітей молодшої вікової групи, включаючи перевірку виробничих процесів на предмет більш низьких концентрацій щеплень та інші дослідження безпеки.
Нагадаємо, наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.