Pfizer запросив дозвіл на використання COVID-вакцини для підлітків 12-15 років

Американська компанія Pfizer і німецька компанія BioNTech направили заявку в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) з метою розширити застосування вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу COVID-19 на осіб у віці 12-15 років.

Про це повідомляє CNN.

Представник FDA Джанет Вудкок зазначила, що відомство розгляне заявку якомога швидше.

“Хоча FDA не може передбачити, скільки часу займе наша оцінка даних та інформації, ми розглянемо запит якомога швидше, використовуючи наш ретельний і науково обгрунтований підхід”, – сказав Вудкок.

Фармацевтична компанія заявила в своїй заяві, що в найближчі дні вона буде домагатися прийняття аналогічних рішень від інших влад по всьому світу.

“Ці запити засновані на даних основного дослідження третьої фази за участю підлітків від 12 до 15 років, яке продемонструвало 100-відсоткову ефективність і стійкий відповідь антитіл після вакцинації проти COVID-19”, – йдеться в заяві Pfizer.

В даний час FDA дозволяє використання вакцини для людей від 16 років і старше.

Дві інші вакцини проти COVID-19, вироблені Moderna і Johnson & Johnson, дозволені для екстреного застосування людям у віці 18 років і старше.