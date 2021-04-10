Covid-19 Україна

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Pfizer запросив дозвіл на використання COVID-вакцини для підлітків 12-15 років

Американська компанія Pfizer і німецька компанія BioNTech направили заявку в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) з метою розширити застосування вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу COVID-19 на осіб у віці 12-15 років.

Субота, 10 квітня 2021, 12:59

Про це повідомляє CNN.

Представник FDA Джанет Вудкок зазначила, що відомство розгляне заявку якомога швидше.

“Хоча FDA не може передбачити, скільки часу займе наша оцінка даних та інформації, ми розглянемо запит якомога швидше, використовуючи наш ретельний і науково обгрунтований підхід”, – сказав Вудкок.

Фармацевтична компанія заявила в своїй заяві, що в найближчі дні вона буде домагатися прийняття аналогічних рішень від інших влад по всьому світу.

“Ці запити засновані на даних основного дослідження третьої фази за участю підлітків від 12 до 15 років, яке продемонструвало 100-відсоткову ефективність і стійкий відповідь антитіл після вакцинації проти COVID-19”, – йдеться в заяві Pfizer.

В даний час FDA дозволяє використання вакцини для людей від 16 років і старше.

Дві інші вакцини проти COVID-19, вироблені Moderna і Johnson & Johnson, дозволені для екстреного застосування людям у віці 18 років і старше.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

  • Раніше в Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
Теги: COVID-вакцина, COVID-вакцина, Pfizer, Pfizer/BioNTech, вакцина проти коронавірусу, підлітки

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