Про це розповів під час спілкування з журналістами в суботу, 13 лютого, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі повідомляють “Інтерфакс-Україна”, “Громадське”, “РБК-Україна”.

За його словами, вакцина AstraZeneca виготовлена на потужностях індійської компанії Serum Institute (постачання здійснюватиметься за контрактом за держкошти, а не через COVAX).

При цьому надходження вакцини компанії Pfizer поки затримується у зв’язку із затримками укладення контрактів у рамках механізму COVAX.

“У понеділок-вівторок приїде вакцина AstraZeneca. По Pfizer в рамках механізму COVAX ведемо постійні переговори”, – заявив Ляшко.

За його словами, до кінця лютого Україна розраховує отримати 1 млн доз вакцини AstraZeneca, яка може бути поставлена двома партіями по 500 тисяч доз.

“Ми готові погодитися на першу партію обсягом 500 тисяч доз, щоб не чекати, поки сформують повну партію в 1 млн, і щоб швидше розпочати вакцинацію”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що затримка з постачею вакцини Pfizer пов’язана зі зміною фармкомпанією підходу до реєстрації вакцини.

“Україна потрапила в число 17 пріоритетних країн, куди механізм COVAX поставляє вакцину. Ні в одну з них вакцина Pfizer ще не поставлена по одній і тій же технічній причині – потрібно, щоб вакцина була зареєстрована в країні. Ми думали, що місцеві офіси Pfizer зможуть це зробити, очікували, що реєстрація буде в минулий четвер, але штаб-квартира Pfizer змінила підхід. Вони повинні врегулювати певні бюрократичні підходи: підписати договір між Pfizer і COVAX та Україною і Pfizer”, – наголосив Ляшко.

Головний санлікар нагадав, що в рамках COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцин: з них 117 тис. доз Pfizer. Крім того, Київ додатково може попросити збільшити кількість вакцини Pfizer.

“Вчора оперативний штаб МОЗ схвалив таку заявку. Сьогодні я таку заявку підписав. Одномоментно ми можемо прийняти в Україні як мінімум 600 тис. доз вакцини Pfizer”, – розповів Ляшко.

За словами Ляшка, також Україна в рамках COVAX отримає 2,2, млн доз вакцини AstraZeneca. Ця кількість може бути збільшена до 3,7 млн доз до кінця другого кварталу.

“Ми очікуємо, що наприкінці лютого – початку березня розпочнеться постачання вакцини AstraZeneca в рамках COVAX”, – сказав він.