Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова директора компанії Роя Якобса на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі.
За його словами, позиція компанії передбачає, що право на охорону здоров’я є “універсальним”, а Philips є частиною системи, що забезпечує охорону здоров’я. Він додав, що компанія робить це “в Росії так само як і в Україні”.
Якобс додав, що діяльність Philips у РФ зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання. До прикладу, великі медичні сканери. Компанія припинила продавати росіянам товари для особистої гігієни, проте товари для догляду за вагітними жінками продовжать продавати.
Попри це, він зауважив, що діяльність у РФ не є прибутковою.
Агенція нагадала, що Нідерландська асоціація акціонерів VEB на своїх зборах закликала Philips припинити свою діяльність у РФ, адже “неможливо залишатися нейтральним у цьому конфлікті”.
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