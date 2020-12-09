“Робота в сфері інтер’єрної журналістики – це, в першу чергу, робота з фотографіями. Але за 20 років практики я бачив дуже небагато вітчизняних інтер’єрів, в яких фотографія використовувалася б як об’єкт мистецтва. І фахівців, які консультували б клієнтів в підборі художньої фотографії для інтер’єрної колекції, у нас в країні майже не зустрічав. Зате знайомий з вражаючими зарубіжними прикладами і приголомшливими колекціями. Наприклад, Ренді і Боба Фішера, власників компанії Gap, виставка яких в галереї Pier 24 в Сан-Франциско зайняла 2 000 кв. м. простору і продемонструвала шедеври таких колосів як Альфред Стігліц, Енді Уорхол, Діана Арбус, Ман Рей, Андреас Гурскі.

Чим відрізняється фотографічне мистецтво в інтер’єрі від мистецтва більш традиційного? З чого почати колекціонування фотографії? Як перестати боятися “чужих” осіб в своєму житловому просторі?

Спробуємо розібратися в проблемі фотографії в сучасному інтер’єрі разом зі спікерами круглого столу”, – Костянтин Ковшевацький.

Спікери:

Іванна Бертран, виконавча директорка PHOTO KYIV

виконавча директорка PHOTO KYIV Дмитро Богачук , фотограф

, фотограф Олексій Нічипорук, маркетинг директор Caparol

маркетинг директор Caparol Юлія Біатова, архітекторка та дизайнерка інтер’єрів

Переглянути дискусію можна у записі на сторінці фейсбук Photo Kyiv. Згодом організатори фотографічного ярмарку опублікують виступи спікерів на youtube-каналі та сайті https://photokyivfair.com/

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