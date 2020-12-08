Вже сьогодні о 14:00 за київським часом розпочнеться круглий стіл «Мистецтво та нові технології» у рамках фотографічної ярмарки Photo Kyiv 2020.

Доповідачі:

Анна Савицька. Арт-директорка Photo Kyiv.

Кетрін Лейтенеггер. Швейцарська художниця, що працює з новими технологіями.

Ерік Шлоссер. Арт-директор Тбіліського арт-ярмарку та дилер мистецтв, колекціонер.

Катрін Нідермайер. Німецька художниця, що працює з новими технологіями.

Катерина Рай. Співзасновниця платформи Pangram.

Свен Айзенхут. Директор-засновник PhotoBasel Art Fair.

Модератор – Денис Бєлькевич. Економіст у галузі мистецтва, професійний менеджер культурних проектів, консультант з питань інвестицій та управління предметами мистецтва та управління приватними колекціями, засновник блогу Artfinex Art Finance

Пандемія внесла колосальні зміни на ринок мистецтва та спосіб його роботи. Художники, колекціонери, галереї, аукціони та виставки мистецтв знайшли свій притулок в Інтернеті, і 2020 рік тепер називають Роком Великої цифрової зміни.

Але чи те саме стосувалося ринку фотомистецтва? Що було найбільшим викликом для фотографів та галерей, що працюють із фотографією як носієм? Як збільшення продажів цифрового мистецтва вплинуло на фотографію? Хто були покупцями фотомистецтва в 2020 році: новачки на ринку, тисячоліття, Gen Z чи досвідчені колекціонери?

Також значне зростання уваги колекціонерів до ринків, що розвиваються, і зокрема українського, дає митцям унікальну можливість показати свій художній рівень. Що Україна може запропонувати ринку фотомистецтва, наскільки широкі її людські, мистецькі та технологічні цінності?

Учасники круглого столу обговорять рівень прийняття технологій на ринку фотомистецтва, поділяться своїми застереженнями та дадуть прогнози на основі досвіду 2020 року.

Освітня програма стала можливою завдяки підтримці Посольства Швейцарії в Україні та Посольства Федеративної Республіки Німеччина Київ.

PHOTO KYIV – головна щорічна подія в сфері мистецтва, що присвячена фотографії, відбувається онлайн з 2 до 20 грудня 2020.