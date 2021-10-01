Після показу суспільним телеканалом “UA: Перший” піар-фільму Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності буде створено спеціальну колегію, що визначатиме, чи пускати в етер такі матеріали.

Про це у коментарі #Буквам повідомила голови Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світлана Остапа.

Як сповіщалося, днями Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував стрічку російськомовний державний телеканал “Дом”. Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”.

Позиція “Суспільного”

Впродовж тижня жоден член правління або наглядової ради не висловив публічно думки про доречність показу такого фільму на телеканалі “UA: Перший”.

Цей телеканал мовить під таким логотипом з 7 квітня 2015 року. Він прийшов на заміну державному телеканалу, що мовив з 1939 року під логотипами УТ (1951—1972), УТ-1 (1972—1998), та “Перший національний” (1998—2015). Власником “UA: Перший” є АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” — український суспільний телерадіомовник, який об’єднує найстарші українські телеканали та радіостанції. Єдиним акціонером є держава в особі Держкомтелерадіо.

25 вересня шеф-редактор дирекції телебачення “Суспільного” Юрій Макаров у коментарі “Детектор медіа” повідомив, що сам прийняв рішення про показ фільму.

“Передусім тому, що це цікаво. Фільм, наскільки я розумію, було знято за сприяння Офісу президента, в кожному разі нам його запропонували з Офісу. Через це в компанії настала паніка: “Як! Ми показуємо “паркетний” фільм?! Ми “лягли” під Офіс? Моя мудра дружина висловилася таким чином: “У компанії тепер модно бути принциповим”. Це правда, й я цим пишаюся, саме це є, на мою думку, найбільшим досягненням реформи останніх чотирьох років. Але навіть у цноті треба зберігати здоровий глузд і почуття міри”, — прокоментував Юрій Макаров.

У середу, 29 вересня, #Букви звернулися до членкині наглядради Оксани Романюк, яка за сумісництвом є очільницею “Інституту масової інформації”, громадської організації, яка ставить за мету захист свободи слова та сприяння розвиткові української журналістики, з проханням прокоментувати показ піар-стрічки суспільним мовником та факт прийняття одноосібних рішень щодо такого показу.

“Я вважаю показ цього фільму однозначно недоречним, і навіть неприйнятним для такого мовника як “Суспільне”. Я оцінюю цю стрічку як піар ОП. І те що майже всі загальнонаціональні канали її показали – свідчить що в телепросторі знову відбуваються якісь дуже нездорові процеси. … Сумно, що це відбулося і на “Суспільному”, — прокоментувала вона.

У четвер, 30 вересня, відбулося чергове засідання наглядової ради НСТУ. Питання щодо згаданої стрічки обговорювали в розділі “Різне”.

Станом на вечір 1 жовтні на сайті “Суспільного” досі не опублікований протокол засідання. Публічних коментарів з цього питання за підсумками засідання так само не було.

Вдень 1 жовтня голова наглядради Світлана Остапа у коментарі #Буквам повідомила, що під час засідання Лаврентій Малазонія, представник наглядради від “ОПЗЖ”, виступив проти обговорення показу стрічки, оскільки вважає її доречною. Оксана Романюк своєю чергою висловила думку про рекламний характер стрічки та недоречність її показу.

Тієї ж думки дотримується й голова наглядової ради. Утім вона акцентує, що колегіальний орган не може втручатися в редакційну політику телеканалу.

“Моя особиста думка — це абсолютно піарний фільм. Він емоційний, він про класну подію, яскравий і все решта… Але не ми маємо вирішувати, ставити такі фільми чи не ставити”, — сказала Остапа.

Голова наглядової ради зауважила, що орган може розглядати такі інциденти тільки постфактум — через звіти або за зверненням, як відбулося із цією стрічкою.

“Наглядова рада не має права втручатися в редакційну політику. Ми стежимо, щоб не було тиску і щоб контент відповідав місії “Суспільного”. Є щоквартальні звіти кожної платформи (дитяче мовлення, спортивне мовлення, новинне мовлення і так далі). Вони звітують, ми дивимося, чи все гаразд. Якщо виникають такі ситуації, як з фільмом, наглядова може розглянути, якщо буде відповідне звернення, перевірити, чи відповідає контент місії і стандартам”, — пояснила вона.

Остапа також зазначила, що спільної позиції наглядової ради з приводу доречності показу стрічки ОПУ у членів наглядради немає.

“Якоїсь заяви щодо цього рада не ухвалювала. Ми розглянули це питання, бо були різні думки”, — сказала вона.

Як на стрічку реагували фахівці?

Факт показу стрічки суспільним мовником обурив представників галузі. Зокрема, свою позицію висловила Наталія Лигачова, шеф-редакторка “Детектора медіа” (українська громадська організація, що наймається інформуванням читачів про найважливіші події в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку).

Лигачова акцентувала на тому, що стрічка містила дезінформацію. Як-от про доступність для всіх, хто зажадає, концерту Андреа Бочеллі, що відбувся 24 серпня. Нагадаємо, захід був анонсований Мінкультом, утім інформація про те, що вхід за запрошеннями, була розміщена лише внизу афіші заходу.

Лигачова також наголосила на неприпустимості показу “паркетних” стрічок, що вихваляють владу, на українських телеканалах.

Вона припустила, що суспільний мовник погодився показувати піарний фільм, запропонований Офісом президента, бо залежить від державного фінансування.

За її словами, суспільний мовник міг би показати цей фільм за умови процедури відбору, під час якої мало б відбутися підписання угоди й публічне оголошення про те, як цей показ відбувся.

Лигачова висловила думку, що в разі, якщо частина колективу мала сумніви щодо доречності показу піар-продукту Офісу президента, питання мала б розглянути редакційна рада.

Що пропонує правління “Суспільного”?

Наразі питання про те, чи пускати в етер стрічки, що надсилає ОПУ, громадські організації тощо, вирішують член правління НСТУ, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін, шеф-редактор директорату “Суспільного телебачення” Юрій Макаров, головний продюсер телеканалу тощо.

Тепер правління ініціювало створення редакційної колегії, що додатково розглядатиме питання щодо показу суперечливого контенту.

“Нам одразу голова правління Микола Чернотицький доповів, що вони після цього випадку вирішили створити редколегію. Для випадків, коли буде контент, щодо якого є суперечливі позиції”, — сповістили Остапа.

За словами голови наглядової ради, коли редакційну колегію буде сформовано, перелік її членів буде повідомлений “Суспільним” публічно.