Пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від "Слуги народу" на довиборах в Раду Василем Вірастюком.

Відповідний пресреліз з’явився на сайті президента.

Пресслужба президента сповістила про проведення наради з головою Івано-Франківської ОДА Андрієм Бойчуком та головою Надвірнянської ОТГ Зіновієм Андрійовичем.

В нараді взяв участь також Вірастюк, якого “Слуга народу” висунула кандидатом на довиборах до парламенту. Предметом обговорення були вакцинація та допомога місцевому малому бізнесу під час карантину

Пресслужба Зеленського зробила акцент на участі Вірастюка, хоча наразі він не є посадовою особою. Так, на трьох осіб (крім президента), що брали участь у нараді, припадає 4 цитування.

Два з них — думки Бойчука про необхідність вакцинації та звіт про подолання наслідків негоди. Ще два — думки Вірастюка про ефективність карантину та щодо компенсації збитків малому та мікробізнесу внаслідок його введення.

“Карантинні заходи, що запроваджувалися Івано-Франківською ОДА та урядом, на щастя, виявилися ефективними, і зараз ми вже бачимо тенденцію до зменшення захворюваності та зменшення навантаження на медичну систему. […] Відрадно чути, що вже налагоджено гарний діалог між активними представниками малого бізнесу та ОДА. Спільно здійснюється пошук рішень, які дозволять мінімізувати збитки”, – цитує Вірастюка пресслужба.

Крім цього, пресслужба показала фото, де добре видно, що президент спілкувався саме з Вірастюком у присутності прессекретарки Юлії Мендель та заступника керівника Офісу Кирила Тимошенка.

Зауважимо, що у такий спосіб пресслужба президента порушила ч. 5. ст. 51 Виборчого кодексу України. Нормами статті забороняється прихована передвиборча агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборчої агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу.

До передвиборчої агітації також належить повідомлення про проведення публічних заходів (як офлайн, так і онлайн) на підтримку партії, кандидата або про підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) — суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів.