За даними британських розвідників, під час штурму Бахмута на Донеччині та у Сватовому на Луганщині загинула велика кількість росіян, які були мобілізовані восени.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

За даними розвідки Сполученого Королівства, мобілізовані росіяни зіштовхуються з невідповідними вимогами служби, недостатньою підготовкою, поганим спорядженням та зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання.

“Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як їм було доручено копати амбітні системи окопів під час артилерійського обстрілу навколо міста Сватове в Луганській області. У Донецькій області резервісти були вбиті у великій кількості під час фронтального нападу на добре встановлені українські оборонні зони навколо міста Бахмут”, – мовиться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що більшість мобілізованих мають досвід військової служби, однак згідно з численними розповідями, резервісти під час мобілізації не мають належного перегляду свого медичного статусу, а тому багатьом х доводиться воювати навіть з серйозними захворюваннями.

Це може призвести до того, що родичі мобілізованих почнуть протестувати проти умов, в яких доводиться служити їхнім рідним, резюмували розвідники.