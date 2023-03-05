Про це повідомили близькі та рідні Яни.
Яна Рихліцька раніше працювала у страховій компанії. Після російського вторгнення вона допомагала цивільним і військовим, а пізніше добровільно пішла у ЗСУ.
“Яра” була медикинею у стабілізаційному пункті Бахмута, який перев’язував і готував поранених військових до довгої дороги для передачі медикам, аби вони вижили.
Волонтер Валерій Багинський сказав, що її смерть стала “чорним днем” для всіх тактичних медиків, інструкторів з тактеду та бійців, яким вона допомогала.
“Помстимося. Спокійно, з холодною люттю всередині, робимо свою справу”, – сказав.
“За Яру з Холодного Яру”, — підписали снаряд, який опублікували побратими парамедикині.
Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе. Вони закликали всіх охочих донатити в пам’ять про їхню доньку на потреби ЗСУ.
- 16 лютого загинув 28-річний американець Ендрю Пітерс, який служив в Інтернаціональному легіоні оборони України. Його батько, Джон Пітерс розповів, як командири попереджали ветерана армії США, що російсько-українська війна більше схожа на Першу чи Другу світову, а не Афганістан чи Іран, проте той відповів “Я збираюся це витримати”.