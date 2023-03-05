Під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна волонтерка і парамедикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна (Яра) Рихліцька. Карета швидкої допомоги, в якій вона їхала, потрапила під обстріл.

Про це повідомили близькі та рідні Яни.

Яна Рихліцька раніше працювала у страховій компанії. Після російського вторгнення вона допомагала цивільним і військовим, а пізніше добровільно пішла у ЗСУ.

“Яра” була медикинею у стабілізаційному пункті Бахмута, який перев’язував і готував поранених військових до довгої дороги для передачі медикам, аби вони вижили.

“Потік поранених, який був на Бахмуті я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала “як вони”, (Яна, – ред.) відписала: “поки весело, цілі”. За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл”, – написала подруга Яни Тетяна Зенарт.

Волонтер Валерій Багинський сказав, що її смерть стала “чорним днем” для всіх тактичних медиків, інструкторів з тактеду та бійців, яким вона допомогала.

“Помстимося. Спокійно, з холодною люттю всередині, робимо свою справу”, – сказав.

“За Яру з Холодного Яру”, — підписали снаряд, який опублікували побратими парамедикині.

Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе. Вони закликали всіх охочих донатити в пам’ять про їхню доньку на потреби ЗСУ.