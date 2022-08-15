Про це повідомив сам нардеп у Facebook.

Павло Шверк був стрільцем 3-ї роти 204-го батальйону 241 бригади. У лютому він добровольцем долучився до тероборони Голосіївського району. Спочатку його не взяли, оскільки йому було 50 років. Він приходив до тероборони разом із дружиною Оксаною щодня та готував їжу.

“Через якийсь час йому сказали: чорт із вами, і зарахували до штату на кухню. Потім Пашу перевели у стрільці”, — написав Григорій Шверк.

Спочатку він базувався у Києві, а потім бригаду перевели на Донбас. У повідомленні про смерть зазначено, що Павло Шверк загинув під артилерійським обстрілом. До цього він не був військовим.

“Він був веселим, добрим і життєрадісним. Головною тамадою на всіх сімейних заходах. Коли я обігравав його на більярді, він казав: “Я молодший, у мене ще є час для тренувань”. Ось і немає цього часу”, — додав нардеп.

Прощання з Павлом Шверком відбудеться 16 серпня о 14:00. Похорони минуть у Києві на Південному цвинтарі, на військовій алеї.

“Пашо, ти з нами, поки ми є. А потім ми будемо з тобою”, — резюмував нардеп 8 скликання.